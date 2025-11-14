Südkorea und China unterzeichnen 14 Absichtserklärungen

Photo : YONHAP News

Südkorea und China haben anlässlich des Gipfeltreffens zwischen Präsident Lee Jae Myung und Präsident Xi Jinping über zehn Absichtserklärungen unterzeichnet.Das südkoreanische Präsidialamt Cheong Wa Dae gab am Montag in einer Pressemitteilung bekannt, dass 14 Memorandum of Understanding (MOU) und ein Dokument über die Rückgabe chinesischer Artefakte in Korea unterzeichnet worden seien.Dazu zählt eine Absichtserklärung über die Einrichtung eines Dialogs über die Handelskooperation. Demnach werden das südkoreanische Handels- und Industrieministerium und das chinesische Handelsministerium eine Plattform für den regelmäßigen Dialog schaffen. Die bislang sporadischen Handelsministertreffen sollen regelmäßig stattfinden, um systematisch über Themen der Wirtschafts- und Handelskooperation zu diskutieren.Beide Länder einigten sich außerdem, ihr MOU über eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich des geistigen Eigentums zu verlängern und zu überarbeiten. Wichtig ist dies im Hinblick auf den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums, damit die Wettbewerbsfähigkeit der in China tätigen koreanischen Unternehmen verbessert werden kann.