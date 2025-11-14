Nordkoreas Machthaber inspiziert Bau einer Gedenkhalle für Truppenentsendung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Baustelle für eine Gedenkhalle für die im russischen Krieg gegen die Ukraine gefallenen Soldaten in Pjöngjang besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass Kim am Montag gemeinsam mit hochrangigen Funktionären von Partei, Regierung und Militär die Baustelle des Gedenkmuseums für die Großtat im Kampf bei den Militäroperationen im Ausland aufgesucht habe. Er habe die Bauarbeiter und Kommandeure des Militärs angespornt.Kim wurde dabei von seiner Frau Ri Sol-ju und seiner Tochter Ju-ae begleitet. Er pflanzte auch einen Baum.Es ist das erste Mal in Nordkorea, dass eine Gedenkhalle für die im Ausland gefallenen Soldaten gebaut wird. Beschlossen wurde dies bei einem erweiterten Treffen der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei am 28. Mai letzten Jahres.