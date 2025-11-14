„No Other Choice“ kommt bei Zuschauern in USA gut an

Photo : YONHAP News

Der Film „No Other Choice“ von Regisseur Park Chan-wook stößt in den USA bei den Zuschauern auf Begeisterung.Nach Angaben von Box Office Mojo, einer US-Website zu Einspielergebnissen von Kinofilmen in Nordamerika, am Montag (Ortszeit), wird die schwarze Komödie dank ihrer großen Beliebtheit nun in 45 Kinos gezeigt. Der Film hatte am 25. Dezember seinen Start in 13 Kinos in den USA gefeiert.In den ersten zehn Tagen nach dem Kinostart spielte die Produktion etwa 1,98 Millionen Dollar ein und sicherte sich den zwölften Platz beim Einspielergebnis in Nordamerika.Dies ist im Vergleich mit großen Hollywood-Filmen besonders bemerkenswert. Während „Song Sung Blue“ mit Hugh Jackman als Hauptdarsteller nach dem Start in 2.500 Kinos in der zweiten Woche einen Umsatzrückgang verbuchte, erzielte „No Other Choice“ einen drastischen Umsatzzuwachs von etwa 98 Prozent.„No Other Choice“ erhielt drei Nominierungen für die Golden Globe Awards 2026, darunter die als bester Film in der Kategorie Komödie/Musical. Von Interesse ist nun, ob der Film bei der Preisverleihung am 11. März erfolgreich sein wird.