2025 war zweitwärmstes Jahr in Korea

2025 ist das zweitwärmste Jahr in Korea seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen.Laut den am Dienstag von der Wetterbehörde veröffentlichten Daten zu Klimamerkmalen 2025 wurde im vergangenen Jahr mit 13,7 Grad die bisher zweithöchste durchschnittliche Jahrestemperatur verzeichnet. Die höchste Jahrestemperatur war 2024 registriert worden und liegt bei 14,5 Grad.Besonders auffällig waren hohe Temperaturen im Sommer und Herbst. Es wurden von Juni bis Oktober den fünften Monat in Folge die bisher höchsten oder zweithöchsten monatlichen Durchschnittstemperaturen gemeldet.Im vergangenen Sommer wurde es auf dem Bergpass Daegwallyeong 33 Grad heiß. Damit wurde erstmals seit Beginn der Beobachtung im Jahr 1971 dort ein Hitzetag gemeldet. In Seoul wurden mit 46 Tagen so viele Tropennächte registriert wie nie zuvor.Die Regenzeit war im vergangenen Jahr ungewöhnlich kurz. Zwischen Mitte Juli und September gab es jedoch rekordverdächtigen Starkregen.Im Osten der Provinz Gangwon wurde demgegenüber sowohl bei der Anzahl der Regentage als auch der Niederschlagsmenge im Sommer der bislang niedrigste Wert registriert.