Japanische Medien sehen chinesischen Spaltungsversuch

Photo : YONHAP News

Japanische Medien haben am Dienstag in kritischer Weise über die Ergebnisse des koreanisch-chinesischen Gipfeltreffens vom Montag berichtet.Die Zeitung „Yomiuri Shimbun“ richtete Aufmerksamkeit auf die Äußerung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dass Südkorea und China auf der richtigen Seite der Geschichte stehen müssten. Auch habe er darauf hingewiesen, dass beide Länder vor über 80 Jahren durch enorme nationale Opfer den Sieg über den japanischen Militarismus errungen hätten.Diese Bemerkung interpretierte die Zeitung als Forderung, sich in Bezug auf Japan mit China einig zu sein.Die Zeitung bezeichnete es zudem als außergewöhnlich, dass Xi nur zwei Monate nach dem Treffen mit Präsident Lee Jae Myung Anfang November in Gyeongju diesen als Staatsgast empfangen hat.Die Zeitung wollte hinter Chinas Streben nach einem baldigen neuen Treffen von Xi und Lee die Absicht sehen, angesichts der Möglichkeit engerer Beziehungen zwischen Südkorea, den USA und Japan eine Spaltung zwischen den drei Ländern herbeizuführen.„Mainichi Shimbun“ ging davon aus, dass China versuche, angesichts des für April vorgesehenen China-Besuchs von US-Präsident Donald Trump und des Konflikts mit Japan einen Keil zwischen Südkorea, die USA und Japan zu treiben, um deren Zusammenarbeit zu erschweren. China versuche offenbar auch, Südkorea in der Taiwan-Frage auf seine Seite zu ziehen.