BTS starten vor Comeback im März PR-Kampagne

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat in Seouls Stadtzentrum eine Werbeaktion für ihr Comeback im März gestartet.Nach Angaben ihrer Agentur BigHit Music am Dienstag wurde die zentrale Treppe des Sejong Center for the Performing Arts am Montag mit dem Logo und dem Veröffentlichungsdatum des fünften Studioalbums von BTS sowie der Gruppenbezeichnung dekoriert.BigHit Music erklärte, BTS hätten in Korea angefangen und sich zu einem Team entwickelt, das weltweit auftrete. Da sie nach langer Zeit ihr Comeback als komplette Gruppe feiern würden, habe man in Korea, wo ihre kulturellen Wurzeln liegen, und zwar inmitten Seouls, eine Offline-Promotion veranstaltet.Die Agentur will die Aktion für die Außenwerbung auf weitere Metropolen in der Welt wie New York, Tokio und London ausweiten.BTS haben für den 20. März ihr fünftes Studioalbum angekündigt. Gleich darauf wollen sie auf Welttournee gehen.