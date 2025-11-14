Regierungspartei sieht Gipfel mit China als Ausgangspunkt für Frieden in Korea

Photo : YONHAP News

Die regierende Demokratische Partei hat die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen Präsident Lee Jae Myung und Chinas Präsident Xi Jinping am Montag in Peking gewürdigt.Das Treffen sei ein neuer Ausgangspunkt für wirtschaftliche Kooperation, gelockerte Restriktionen für koreanische Popkultur und Frieden auf der koreanischen Halbinsel, sagte der kommissarische Fraktionschef Moon Jin-seok bei einem Fraktionstreffen am Dienstag.Das Gipfeltreffen werde zu einem wichtigen Wendepunkt für den Abbau von Unsicherheiten und mehr Berechenbarkeit in ihren Beziehungen. Dabei verfolgten sie das gemeinsame Ziel, für ein gutes Auskommen ihrer Bevölkerung und Frieden zu sorgen.Moon bezeichnete China als wichtigen Kooperationspartner, der in wirtschaftlicher und geopolitischer Hinsicht untrennbar mit der Republik Korea verbunden sei. Für die Umsetzung der Ergebnisse der Gipfelgespräche vom Montag sagte er größtmögliche Unterstützung zu.Han Jung-ae, Politikchefin der Regierungspartei, nannte das Spitzentreffen einen bedeutenden Wendepunkt für die vollständige Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen, nach einer Stagnation in den letzten Jahren. Erneut sei die Auffassung bestätigt worden, dass Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel im gemeinsamen Interesse Südkoreas und Chinas lägen. Auch Chinas Entschlossenheit, hierfür eine konstruktive Rolle zu spielen, sei bekräftigt worden, so die Abgeordnete weiter.