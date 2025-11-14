Lee und Xi über Notwendigkeit neuer Gespräche mit Nordkorea einig

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung und Chinas Präsident Xi Jinping sind darin übereingekommen, dass Frieden und Stabilität im gemeinsamen Interesse Südkoreas und Chinas stehen.Sie hätten daher die Notwendigkeit der Wiederaufnahme von Gesprächen mit Nordkorea bekräftigt.Dies teilte Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Wi Sung-lac am Montag nach dem Gipfelgespräch im Pressezentrum in Peking mit.Beide Länder hätten vereinbart, strategische Dialogkanäle in einer Reihe von Bereichen, darunter Diplomatie und Sicherheit, wiederherzustellen und politisches Vertrauen zu stärken, hieß es.Auch wurde vereinbart, gemeinsam auf eine antikoreanische und antichinesische Stimmung zu reagieren. Den Austausch zwischen jungen Menschen und in den Bereichen Presse und Wissenschaft wollen sie weiter fördern.In Bezug auf die von China im Westmeer Koreas errichteten Konstruktionen waren beide Seiten damit einverstanden, dass Zurückhaltung und ein verantwortungsbewusstes Handeln von Bedeutung seien. In dieser Angelegenheit soll ein Treffen auf Vizeministerebene in diesem Jahr angestrebt werden.Zur illegalen Fischerei von chinesischen Fischkuttern wurde ein ständiger Austausch vereinbart. Es soll außerdem mehr Kontrollen geben und Fischer sollten über Verbote besser aufgeklärt werden.Zum Kulturaustausch gab es die Vereinbarungen, in unstrittigen Bereichen wie Go-Spiel und Fußball den Anfang zu machen und den Austausch dann schrittweise auszubauen. Darüber hinaus wurde vereinbart, über den Austausch bei Fernsehserien und Filmen zu beraten.