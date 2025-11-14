Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Präsidenten Lee und Xi zu Staatsbankett zusammengekommen

Write: 2026-01-06 15:17:37Update: 2026-01-06 15:27:40

Präsidenten Lee und Xi zu Staatsbankett zusammengekommen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung und Chinas Präsident Xi Jinping sind am Montag im Anschluss an ihr 90-minütiges Gipfelgespräch zu einem Staatsbankett zusammengekommen.

Dieses fand in der Großen Halle des Volkes in Peking statt und dauerte zwei Stunden, wie Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Wi Sung-lac mitteilte. Das Bankett habe in herzlicher Atmosphäre stattgefunden.

Daran nahmen etwa 100 Personen aus beiden Ländern teil. 

Nach dem Festessen veröffentlichte Präsident Lee ein Selfie mit seinem Amtskollegen Xi in sozialen Medien und brachte seine Bereitschaft zu mehr Kommunikation und Kooperation zum Ausdruck. 

Wi sprach von einem wichtigen Ergebnis und sagte, dass die persönliche Verbundenheit zwischen den beiden Staatschefs auf ein höheres Niveau gebracht worden sei.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >