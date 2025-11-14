Präsident Lee trifft Chinas Premier und Parlamentschef

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Dienstag in Peking den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang, Nummer zwei in Chinas Machthierarchie, getroffen.Lee betonte bei dem Mittagessen die Notwendigkeit, die koreanisch-chinesischen Beziehungen auf Grundlage des Ziels der Verbesserung des Lebensunterhalts der Bevölkerung und des Friedens fortzuentwickeln und die pragmatische und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit auszubauen.Lee traf früher am Tag mit Zhao Leji, dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, zusammen. Er schlug vor, die bilateralen Beziehungen auf der Grundlage von festem Vertrauen zu fördern.Mit dem Treffen mit Li schloss der südkoreanische Präsident sein Besuchsprogramm in Peking ab und reiste nach Shanghai weiter.Dort ist ein Dinner mit Chen Jining, Sekretär der Kommunistischen Partei in Shanghai, vorgesehen. Chen gilt als möglicher Nachfolger von Xi Jinping.Am Mittwoch wird Lee an einer koreanisch-chinesischen Veranstaltung von Startups teilnehmen. Anschließend wird er den alten Sitz der Provisorischen Regierung der Republik Korea besuchen.