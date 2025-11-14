Zum Menü Zum Inhalt

Chung Myung-Whun hat nächste Woche Antrittskonzert als Musikdirektor von KBS-Sinfonieorchester

Write: 2026-01-06 16:25:52Update: 2026-01-06 16:36:39

Photo : YONHAP News

Dirigent Chung Myung-Whun feiert nächste Woche seinen ersten Konzertauftritt als neuer Musikdirektor des KBS-Sinfonieorchesters. 

Das Orchester gab am Dienstag bekannt, dass das Antrittskonzert von Chung als zehntem Musikdirektor am 16. Januar in der Lotte Concert Hall in Seoul stattfinden werde. 

Der Dirigent ist seit dem 1. Januar Musikdirektor des KBS-Sinfonieorchesters. 

Gespielt werden das Violinkonzert von Tschaikowski und die 3. Sinfonie (Eroica) von Beethoven. 

Das Konzert werde den ersten Schritt für das KBS-Sinfonieorchester bedeuten, die Tür zu einer neuen Ära zu öffnen. Es werde außerdem ein Ausgangspunkt für die Präsentation einer klaren Ausrichtung für die Zukunft sein, so das Orchester.
