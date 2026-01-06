Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Kospi legt um 1,5 Prozent zu

Write: 2026-01-06 16:28:26

Kospi legt um 1,5 Prozent zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag um 1,5 Prozent zugelegt.

Der Index ging beim Rekordstand von 4.525,48 Zählern aus dem Handel und konnte erstmals die Marke von 4.500 Punkten übertreffen.

Technologieaktien hätten sich am Vormittag wegen Gewinnmitnahmen noch schwach präsentiert, jedoch am Nachmittag dank Käufen von Privatanlegern ins Plus gedreht. Einzelinvestoren hätten außerdem Rüstungs- und Schiffbauaktien gekauft, da sie starke Geschäftsergebnisse im Jahr 2025 erwarten würden, wurde No Dong-kil, Analyst bei Shinhan Securities, von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >