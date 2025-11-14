Präsident Lee besucht alten Sitz Provisorischer Regierung Koreas in Shanghai

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung nimmt am Mittwoch in Shanghai die letzten Termine seines Staatsbesuchs in China wahr.Bei der Veranstaltung Korea-China Venture Startup Summit wird er mit jungen koreanischen und chinesischen Unternehmern, die in verschiedenen Bereichen für technologische Innovationen sorgen, Meinungen austauschen.Anschließend ist der Besuch einer historischen Stätte geplant, die während der japanischen Kolonialherrschaft als Sitz der Provisorischen Regierung der Republik Korea diente.Damit wird Lee seinen viertägigen Staatsbesuch in China abschließen und heimkehren.In Peking, seiner ersten Station, traf Lee Staatspräsident Xi Jinping, Ministerpräsident Li Qiang und den Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Zhao Leji, die drei mächtigsten Personen Chinas. Besprochen wurden verschiedene Themen, darunter die wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel.