Teenager in Korea verbringen mehr als drei Stunden täglich mit Online-Videos

Photo : KBS News

Teenager in Korea verbringen täglich mehr als drei Stunden mit Online-Videos.Das ergab eine Umfrage im Auftrag der Koreanischen Pressestiftung. Gallup Korea hatte zwischen Juni und August letzten Jahres 2.674 Schüler der Klassen vier bis 12 befragt.95,1 Prozent der Befragten hätten angegeben, dass sie in den letzten sieben Tagen Dienste von Online-Videoplattformen in Anspruch genommen hätten, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht.Dort sahen sie sich täglich im Durchschnitt 200,6 Minuten oder 3,3 Stunden Bewegtinhalte an.Die Mittelschüler liegen mit 233,7 Minuten an der Spitze. Dahinter folgen die Oberschüler mit 226,2 Minuten und die Grundschüler mit 143,6 Minuten.Das Thema, zu dem sie am häufigsten Videos konsumierten, sind Spiele mit 63,9 Prozent, gefolgt von Musik/Aufführung/Tanz mit 50,6 Prozent. Auf Kochen und Muk-bang, Videos, in denen Menschen übergroße Portionen an Essen verzehren, entfielen 40,6 Prozent.Unter den genutzten Plattformen liegt Instagram Reels mit 37,2 Prozent an der Spitze, gefolgt von YouTube mit 35,8 Prozent und YouTube Shorts mit 16,5 Prozent. Tiktok kam auf 8,0 Prozent und Naver Clips auf 1,3 Prozent.