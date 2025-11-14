Acht koreanische Wörter neu ins Oxford English Dictionary aufgenommen

Photo : YONHAP News

Mehrere mit der koreanischen Kultur verknüpfte Wörter sind in das Oxford English Dictionary aufgenommen worden.Das teilte Professorin Jieun Kiaer an der Fakultät für Asien- und Nahoststudien der Universität Oxford am Mittwoch mit.Neu aufgenommen wurden acht Wörter, darunter „bingsu“, „jjimjilbang“, „ajumma“, „Korean barbecue“ und „officetel“.Letztes Jahr schafften es sieben koreanische Wörter, darunter „dalgona“, „maknae“ und „tteokbokki“, in das Wörterbuch, das von der Universität Oxford herausgegeben wird.Zu den neuen Einträgen zählen Wörter, die aufgrund des Einflusses der Koreanischen Welle viel häufiger als früher genutzt werden, darunter „ramyeon“. Damit grenzte man die koreanische Bezeichnung für diese Instantnudeln gezielt von dem zuvor entlehnten japanischen Begriff „ramen“ ab.