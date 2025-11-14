Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kultur

„Cashero” und „The Great Flood“ an Spitze der Netflix-Charts

Write: 2026-01-07 10:57:49Update: 2026-01-07 13:45:48

„Cashero” und „The Great Flood“ an Spitze der Netflix-Charts

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Produktionen „Cashero” und „The Great Flood“ haben sich letzte Woche den ersten Platz der Netflix-Charts gesichert. 

Das ergaben die von der offiziellen Website von Netflix „Tudum“ ermittelten Top-10-Listen am Mittwoch. Laut den Daten verzeichnete „Cashero: Limited Series“ im Zeitraum vom 29. Dezember bis 4. Januar 6,1 Millionen Views (Teilung der Zuschauerstunden durch die Gesamtlänge). Damit gelangte die Serie an die Spitze der Rangliste der nicht-englischsprachigen Shows. 

„Cashero“ landete in 51 Ländern, darunter Südkorea, Thailand und Malaysia, auf den ersten zehn Plätzen. 

Die koreanische Show „Culinary Class Wars: Staffel 2“ rangierte auf Platz drei, nachdem sie zwei Wochen in Folge die Tabelle angeführt hatte. 

„The Great Flood“ hielt sich die dritte Woche in Folge an der Spitze unter den nicht-englischsprachigen Filmen. Der Streifen verbuchte letzte Woche 11,1 Millionen Views, nach 27,9 Millionen Views in der ersten Woche nach der Veröffentlichung und 33,1 Millionen in der zweiten. 

Der Katastrophenfilm lag in zehn Ländern an der Spitze und war in insgesamt 80 Ländern unter den ersten Zehn.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >