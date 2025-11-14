Kultur „Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ rückt auf Platz zwei der Billboard Hot 100 vor

„Golden“, ein Song aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“, hat in den wichtigsten US-Single-Charts einen gewaltigen Sprung gemacht.



Laut einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Vorschau rückte „Golden“ gegenüber der Vorwoche um 23 Ränge auf Platz zwei in den Billboard Hot 100 vor.



Ende letzten Jahres wurde „Golden“ aus den ersten Zwanzig verdrängt, als Weihnachtslieder die oberen Plätze der Single-Charts eroberten. Nach der Weihnachtszeit fielen diese auf hintere Plätze zurück, was „Golden“ wieder zum Sprung nach vorne verhalf.



An die Spitze gelangte „The Fate of Ophelia“ von Taylor Swift. Der Song konnte sich um 27 Ränge zur Vorwoche verbessern.