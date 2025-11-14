K-Startup-Pavillon auf CES 2026 eröffnet

Photo : YONHAP News

Auf der CES 2026 in Las Vegas, der weltgrößten Fachmesse für Informationstechnologie und Unterhaltungselektronik, ist am Dienstag (Ortszeit) ein koreanischer Startup-Pavillon eröffnet worden.Das gab das südkoreanische Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups bekannt.Der K-Startup-Pavillon befindet sich im Eureka Park und ist vier Tage lang, bis Freitag, geöffnet. Das Ministerium unterstützt dabei führende Startup-Unternehmen aus Südkorea bei der Beteiligung an der Ausstellung und der Suche nach Geschäftsmöglichkeiten vor Ort.19 koreanische Startup-Förderorganisationen, darunter öffentliche Institutionen, Gebietskörperschaften und Universitäten, betreiben den Pavillon gemeinsam. Dort stellen 81 Startups, die über innovative Technologien verfügen, neue Technologien und Produkte vor.Die Bürgermeisterin der Stadt Las Vegas, Shelley Berkley, zeichnete das Koreanische Institut für Startup- und Unternehmensentwicklung für den bisherigen Betrieb des K-Startup-Pavillons bei der CES aus.