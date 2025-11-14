Oppositionsführer entschuldigt sich für Kriegsrechtsausrufung

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der Partei Macht des Volks (PPP), Jang Dong-hyeok, hat sich für die Verhängung des Kriegsrechts durch Ex-Präsident Yoon Suk Yeol im Dezember 2024 entschuldigt.Die Kriegsrechtsausrufung vom 3. Dezember 2024 sei ein falsches Mittel gewesen, das den damaligen Umständen nicht entsprochen habe, sagte Jang auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die PPP habe große Verantwortung, seinerzeit als Regierungspartei, eine Säule der Staatsführung, ihre Rolle nicht erfüllt zu haben.Er spüre diese Verantwortung zutiefst und entschuldige sich bei der Bevölkerung. Die Partei werde die Ereignisse der Vergangenheit einem gerechten Urteil der Justiz und der Bewertung durch die Geschichte überlassen und den Fluss des Kriegsrechts und des Amtsenthebungsverfahrens überqueren, um in die Zukunft zu gehen, sagte Jang.Diese Bemerkung wird als indirektes Signal der Absicht interpretiert, sich von Ex-Präsident Yoon zu distanzieren. Dies wurde mittlerweile in und außerhalb der Partei verlangt.Mit Blick auf die für Juni vorgesehenen Kommunalwahlen zeigte sich der Oppositionspolitiker zu einem breitgefächerten politischen Schulterschluss bereit, um einen Wahlsieg zu erringen. Die Partei wolle sich mit jedem verbünden, der das Ziel teile, die Diktatur des Regimes Lee Jae Myung aufzuhalten.