Regierung will Verteidigungsindustrie und K-Culture zu neuen Wachstumsbranchen machen

Photo : YONHAP News

Regierungspartei und Regierung wollen an Maßnahmen arbeiten, um die Verteidigungsindustrie und die Kulturbranche zu neuen Wachstumsbranchen zu machen.Darauf einigten sich die Demokratische Partei und die Regierung am Mittwoch bei einer Beratung über die Strategie für das Wirtschaftswachstum 2026, wie die Politikchefin der Partei, Han Jung-ae, mitteilte.Vereinbart wurde, für die Steigerung des Wachstumspotenzials einen Rahmenplan für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Halbleiterindustrie schnell auszuarbeiten.Auch wollen sie die Geschäftsumstrukturierung in den Branchen Erdöl, Chemie und Stahl zügig zustande bringen.Die Regierungspartei bat die Regierung darum, Maßnahmen zur Förderung langfristiger Investitionen in inländische Aktien auszuarbeiten. Die Regierung beschloss, konkrete Maßnahmen hierzu in die bald zu veröffentlichende Wachstumsstrategie aufzunehmen.