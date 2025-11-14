Koreanische Schiffbauer 2025 beim Auftragsvolumen an zweiter Stelle

Photo : KBS News

Südkoreas Werften haben im vergangenen Jahr beim Volumen der Auftragseingänge den zweiten Platz in der Welt belegt.Nach Angaben des britischen Analysedienstes Clarksons Research am Mittwoch wurden 2025 weltweit Schiffe von insgesamt 76,78 Millionen gewichteten Tonnen (CGT) oder 3.235 Einheiten in Auftrag gegeben. Dies sind verglichen mit dem Vorjahr 27 Prozent weniger.Südkorea erhielt Aufträge für 11,6 Millionen CGT (247 Schiffe), dies sind acht Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 21 Prozent Anteil kam das Land auf Platz zwei. Sein Anteil konnte damit wieder die 20-Prozent-Marke übertreffen, nachdem er 2024 auf 17 Prozent gesunken war.Der Spitzenreiter China sicherte sich mit 35,37 Millionen CGT (1.421 Schiffe) 63 Prozent Anteil. Sein Auftragsvolumen schrumpfte jedoch um 35 Prozent.