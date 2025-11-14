Notenbank erwartet für 2026 verbesserte Beschäftigungslage im privaten Sektor

Photo : KBS News

Das Beschäftigungswachstum in Südkoreas Privatsektor wird dieses Jahr voraussichtlich aufgrund der Erholung der Binnennachfrage größer als im letzten Jahr ausfallen.Dies prognostizierte die Bank of Korea, die südkoreanische Zentralbank, am Mittwoch. Im privaten Sektor würden dieses Jahr 60.000 Stellen mehr angeboten, der Anstieg falle damit etwas größer als im letzten Jahr mit 50.000 aus, hieß es.Die Beschäftigungslage im privaten Sektor war seit 2024 vor allem aufgrund des Abschwungs der Baukonjunktur angespannt. Die Lage hat sich jedoch seit dem dritten Quartal letzten Jahres dank einer Konsumerholung etwas verbessert.Die Notenbank wertete die Entwicklungen der Beschäftigung im privaten Sektor separat aus. Grund war, dass es als Folge des gestiegenen Anteils der Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor schwierig wurde, allein anhand der gesamten Erwerbstätigenzahl die tatsächliche Beschäftigungslage oder die Wirtschaftslage zu beurteilen.Es wird außerdem davon ausgegangen, dass öffentliche Arbeitsplätze seit 2024 zur Senkung der gesamten Arbeitslosenquote um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte beigetragen hätten.