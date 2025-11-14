Durchschnittliche lebenslange Gesundheitsausgaben pro Kopf betragen 250 Millionen Won

Photo : YONHAP News

Die Koreaner geben laut Daten von der Geburt bis zum Tod im Schnitt etwa 250 Millionen Won pro Kopf für die medizinische Versorgung aus.Laut dem Nationalen Krankenversicherungsdienst betrugen die entsprechenden Kosten mit Stand 2023 246,56 Millionen Won (170.000 Dollar).Dies umfasst den von der Krankenkasse übernommenen Betrag und den von Patienten direkt gezahlten Betrag. 19,7 Millionen Won werden von der Krankenkasse eingesetzt, während die Patienten 49 Millionen Won selbst zuzahlen.Das Alter, in dem die Koreaner im Verlauf ihres Lebens am meisten für die medizinische Versorgung ausgeben, liegt bei 78 Jahren. Das ist sieben Jahre höher als der bei einer Erhebung im Jahr 2004 ermittelte Wert.Außerdem stellte sich heraus, dass die Gesundheitsausgaben für jedes Jahr, um das die Lebenserwartung stieg, um 51 Prozent in die Höhe geschnellt waren.