Präsident Lee bat China um Vermittlerrolle in Fragen koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat China um eine Vermittlerrolle in Fragen der koreanischen Halbinsel, einschließlich der nordkoreanischen Nuklearproblematik, gebeten.Das teilte Lee am Mittwoch in Shanghai den mitreisenden Journalisten mit.Nach eigenen Angaben wies Lee beim Gipfeltreffen mit Chinas Präsident Xi Jinping am Montag in Peking darauf hin, dass alle Kanäle zwischen Süd- und Nordkorea blockiert seien. Er habe gesagt, dass ungeachtet der momentanen Bemühungen aufgrund komplett gesperrter Kanäle selbst die Kommunikation unmöglich sei. Daher hoffe er, dass China als Friedensvermittler fungiere.Xi antwortete laut Lee, dass er die bisherigen Bemühungen würdige. Auch habe er gesagt, dass Geduld geboten sei.Präsident Lee fügte hinzu, dass auch Ministerpräsident Li Qiang von „Geduld“ gesprochen habe.