Ausländische Direktinvestitionen in Korea 2025 auf Rekordhoch

Die ausländischen Direktinvestitionen in Südkorea haben letztes Jahr ein Rekordhoch erreicht.Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums am Mittwoch wurden im vergangenen Jahr Investitionen in Höhe von 36,05 Milliarden Dollar gemeldet, damit 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr.Damit wurde seit 2021 das fünfte Jahr in Folge ein neuer Rekordstand verbucht.Bis zum dritten Quartal wurde ein Rückgang verzeichnet. Dank eines massiven Kapitalzuflusses im Zusammenhang mit Spitzenindustrien wie künstlicher Intelligenz und Halbleitern im Schlussquartal kam es schließlich zu einem Anstieg.Auf das vierte Quartal konzentrierten sich groß angelegte Investitionen, darunter Investitionen von Amazon Web Services in KI-Datenzentren und solche des deutschen Unternehmens Sartorius in Bio-Roh- und -Hilfsstoffe.Nach Branchen gesehen wurden im verarbeitenden Gewerbe die meisten Investitionen getätigt. Die entsprechende Investitionssumme stieg um 8,8 Prozent zum Vorjahr auf 15,77 Milliarden Dollar.Unter den investierenden Ländern verzeichneten die USA den bemerkenswertesten Anstieg. Die Investitionen von dort wuchsen gegenüber dem Vorjahr um 86,6 Prozent auf 9,77 Milliarden Dollar. Aus der Europäischen Union kamen Investitionen in Höhe von 6,92 Milliarden Dollar, damit 35,7 Prozent mehr als im Vorjahr.