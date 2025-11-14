Politik Präsident Lee kritisiert Sinophobie

Die Präsidenten Südkoreas und Chinas wollen gegen feindselige Stimmung in ihrem Land gegenüber dem jeweils anderen Land vorgehen.



Was antichinesische und antikoreanische Stimmung im jeweils anderen Land anbelange, gebe es Verbesserungsbedarf. Darüber sei er sich mit seinem Amtskollegen Xi Jinping einig gewesen, teilte Präsident Lee Jae Myung am Mittwoch in Shanghai den mitreisenden Journalisten mit.



Eine antichinesische beziehungsweise antikoreanische Stimmung habe sich in beiden Ländern anhaltend verbreitet und erheblichen Schaden angerichtet. Er glaube, dass die Republik Korea davon viel härter betroffen sei, sagte Lee.



Der Staatschef forderte einen Stopp haltloser und unnötiger Anstiftung zu Sinophobie. Die Behauptung, dass China sich illegal in die Wahlen in Südkorea eingemischt habe, kritisierte er als Unsinn.



Die Beziehungen zwischen Südkorea und China seien für beide Seiten wichtig. Es bestehe keine Notwendigkeit, einander unnötigerweise zu provozieren, abzulehnen oder die Konfrontation zu suchen, hieß es weiter.