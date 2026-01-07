Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Kospi setzt Rekordlauf fort

Write: 2026-01-07 17:08:01

Kospi setzt Rekordlauf fort

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt.

Der Leitindex rückte um 0,57 Prozent auf 4.551,06 Zähler vor. Zwischenzeitlich hatte der Kospi über der Marke von 4.600 Punkten gelegen.

Rekordgewinne in den Bereichen Automobile, Halbleiter und Schiffbau halfen dem KOSPI dabei, kurzzeitig die Marke von 4.600 Punkten zu überschreiten und den zweiten Handelstag in Folge über 4.500 Punkten zu schließen, sagte Analyst Lee Jae-won von Shinhan Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >