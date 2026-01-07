Kospi setzt Rekordlauf fort

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt.Der Leitindex rückte um 0,57 Prozent auf 4.551,06 Zähler vor. Zwischenzeitlich hatte der Kospi über der Marke von 4.600 Punkten gelegen.Rekordgewinne in den Bereichen Automobile, Halbleiter und Schiffbau halfen dem KOSPI dabei, kurzzeitig die Marke von 4.600 Punkten zu überschreiten und den zweiten Handelstag in Folge über 4.500 Punkten zu schließen, sagte Analyst Lee Jae-won von Shinhan Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.