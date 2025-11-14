Samsung Electronics erzielt im Schlussquartal 2025 Rekordgewinn

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat einen Rekord-Betriebsgewinn für das Schlussquartal 2025 gemeldet.Der Elektronikriese gab am Donnerstag bekannt, dass der Betriebsgewinn im letzten Quartal nach vorläufigen Schätzungen 20 Billionen Won (13,8 Milliarden Dollar) betragen habe. Dies seien 208,2 Prozent mehr als im Schlussquartal 2024.Damit wurde der bisherige Rekord von 17,57 Billionen Won (12,1 Milliarden Dollar) aus dem dritten Quartal 2018 übertroffen.Der Umsatz stieg um 22,7 Prozent zum Vorjahr auf ein Allzeithoch von 93 Billionen Won (knapp 64,2 Milliarden Dollar).Die Geschäftsergebnisse jeder Sparte wurden zwar nicht bekanntgemacht. Analysten gehen jedoch davon aus, dass die für das Halbleitergeschäft zuständige Sparte Device Solutions einen Betriebsgewinn von 16 bis 17 Billionen Won erzielte.