Zölle auf 45 Agrar- und Viehzuchtprodukte aus USA weggefallen

Die koreanischen Zölle auf 45 Agrar- und Viehzuchtprodukte aus den USA sind mit Wirkung ab Januar weggefallen.Die Maßnahme erfolgte im Rahmen schrittweiser Zollsenkungen nach dem Freihandelsabkommen (FHA) zwischen Südkorea und den USA, das im Jahr 2012 in Kraft trat.Das Landwirtschaftsministerium gab am Mittwoch bekannt, dass der Zollsatz für US-Rindfleisch nach dem bilateralen Freihandelspakt in diesem Jahr auf null Prozent gesunken sei.Vor der Unterzeichnung des FHA hatte der Zollsatz für US-Rindfleisch bei 37,3 Prozent gelegen. Mit dem Abschluss des Abkommens wurde der Zollsatz jährlich um 2,6 Prozentpunkte gesenkt und entfiel schließlich nach 14 Jahren.Zu den weiteren US-Produkten, die ab diesem Jahr zollfrei sind, zählen Rohmilch, Käse, frische Eier und Mandarinen.