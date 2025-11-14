Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Zölle auf 45 Agrar- und Viehzuchtprodukte aus USA weggefallen

Write: 2026-01-08 10:15:20Update: 2026-01-08 11:34:09

Zölle auf 45 Agrar- und Viehzuchtprodukte aus USA weggefallen

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Zölle auf 45 Agrar- und Viehzuchtprodukte aus den USA sind mit Wirkung ab Januar weggefallen. 

Die Maßnahme erfolgte im Rahmen schrittweiser Zollsenkungen nach dem Freihandelsabkommen (FHA) zwischen Südkorea und den USA, das im Jahr 2012 in Kraft trat. 

Das Landwirtschaftsministerium gab am Mittwoch bekannt, dass der Zollsatz für US-Rindfleisch nach dem bilateralen Freihandelspakt in diesem Jahr auf null Prozent gesunken sei. 

Vor der Unterzeichnung des FHA hatte der Zollsatz für US-Rindfleisch bei 37,3 Prozent gelegen. Mit dem Abschluss des Abkommens wurde der Zollsatz jährlich um 2,6 Prozentpunkte gesenkt und entfiel schließlich nach 14 Jahren. 

Zu den weiteren US-Produkten, die ab diesem Jahr zollfrei sind, zählen Rohmilch, Käse, frische Eier und Mandarinen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >