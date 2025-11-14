Diesel-Neuzulassungen 2025 erstmals unter 100.000er-Marke gefallen

Photo : KBS News

Im vergangenen Jahr sind erstmals weniger als 100.000 Dieselfahrzeuge neu zugelassen worden.Laut Daten des Marktforschungsinstituts CarIsYou Data Research Institute wurden im Jahr 2025 etwa 97.000 Dieselfahrzeuge in Korea neu zugelassen. Dies sind 31,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Verglichen mit zehn Jahren zuvor entspricht dies etwa einem Zehntel.Dieselautos waren früher dank einer hohen Kraftstoffeffizienz sehr beliebt. Aufgrund verschärfter Bestimmungen zu den Kohlenstoffemissionen wurden sie jedoch immer unbeliebter. Im letzten Jahr wurden nicht einmal halb so viele Dieselfahrzeuge wie Elektroautos zugelassen.