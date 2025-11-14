„Drowning“ von WOODZ führt Jahrescharts von Melon an

Photo : YONHAP News

„Drowning“ von WOODZ hat die Jahrescharts des koreanischen Musikstreamingdienstes Melon erobert.Laut den am Donnerstag von Melon veröffentlichten Top-100-Charts von 2025 gelangte der im Jahr 2023 veröffentlichte Song an die Spitze der inländischen Jahreshitliste.Für die verspätete Popularität von „Drowning“ sorgte ein Video, das zeigt, wie WOODZ, Cho Seung-youn, in einer Sendung 2024 das Lied als Soldat in Uniform singt. Das Video ging viral, der Song rückte daraufhin in den Charts vor und gelangte letztes Jahr erstmals seit der Veröffentlichung an die Spitze der „Top 100“-Charts von Melon.An zweiter Stelle der Jahrescharts liegt der Song „Home Sweet Home“ von G-Dragon, der gemeinsam mit den BigBang-Mitgliedern Taeyang und Daesung gesungen wurde. Auf Platz drei folgt „Whiplash“ von aespa. Der globale Hit „APT.“ von Rosé und Bruno Mars landete auf Platz sechs.Die Jahrescharts im Ausland eroberte „Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“. Insgesamt acht Songs aus dem Film platzierten sich unter den ersten 30, darunter „Soda Pop“ an zweiter Stelle. „Your Idol“ belegte den vierten Platz, „How It´s Done“ den sechsten Platz.Auf Platz drei rangierte „Die With A Smile“ von Lady Gaga und Bruno Mars.