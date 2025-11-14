Nordkoreas Staatsmedien berichten nicht über Geburtstag von Kim Jong-un

Photo : KBS News

Nordkoreas Staatsmedien haben am Donnerstag, dem vermuteten Geburtstag von Machthaber Kim Jong-un, nicht darüber berichtet.Weder das Organ der herrschenden Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ noch die Nachrichtenagentur KCNA brachten bis Donnerstagvormittag eine gesonderte Meldung über Kims Geburtstag.Laut Informationen wurde Kim am 8. Januar 1984 geboren. Das Geburtsdatum machte Nordkorea jedoch nie offiziell bekannt.Nordkorea erklärte die Geburtstage der verstorbenen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il zu Nationalfeiertagen und nutzt sie für die Idolisierung. Der Geburtstag des Staatsgründers Kim Il-sung (15. April) wird als „Tag der Sonne“ gefeiert, der seines Sohns (16. Februar) als „Tag des leuchtenden Sterns“.Anlässlich des Geburtstags von Kim Jong-un gab es bisher weder besondere Veranstaltungen noch Erwähnungen in den Staatsmedien. Jedoch wurde in Nordkorea zuletzt verstärkt eine Idolisierung von Kim Jong-un betrieben. Daher richtet sich Aufmerksamkeit auf die Frage, wann sein Geburtstag offiziell bekannt gemacht wird.