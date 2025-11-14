Zum Menü Zum Inhalt

KDI: Konsumerholung lässt Produktion steigen

Write: 2026-01-08 12:53:06Update: 2026-01-08 16:08:10

Photo : YONHAP News

Das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) sieht den Konsum und die Produktion auf Erholungskurs. 

Die staatliche Denkfabrik stellte in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht zu den Wirtschaftstrends im Januar fest, dass aufgrund eines verbesserten Konsums ein moderater Produktionsanstieg aufrechterhalten werde. 

KDI verwendet damit den dritten Monat in Folge bei seiner Bewertung der Wirtschaftslage positiv besetzte Ausdrücke wie „Verbesserung“ und „Anstieg“. 

Nach weiteren Angaben beschleunigt sich der Anstieg der Erwerbstätigenzahl derzeit leicht, vor allem im Dienstleistungssektor gebe es Verbesserungen. 

Als negativer Faktor wurde eine weiterhin schwächelnde Baukonjunktur genannt. Auch Anpassungen im verarbeitenden Gewerbe wirkten sich belastend aus.
