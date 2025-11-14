Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kultur

KBS unterzeichnet mit Sinclair Absichtserklärung zu KI-Dienstleistungen

Write: 2026-01-08 14:55:47Update: 2026-01-08 16:10:34

KBS unterzeichnet mit Sinclair Absichtserklärung zu KI-Dienstleistungen

Photo : YONHAP News

Korean Broadcasting System (KBS) wird mit einem US-Medienunternehmen zusammenarbeiten, um KI-gestützte Mediendaten-Dienste zu entwickeln.

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Südkoreas und Sinclair Broadcast Group Inc. unterzeichneten am Mittwoch (Ortszeit) in Las Vegas eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit beim KI-basierten Datacasting Service. 

Nach der Vereinbarung werden KBS und Sinclair einen Notfall (EAS)- und Sicherheitsdienst gemeinsam entwickeln. Damit soll ermöglicht werden, dass selbst in einem Katastrophenfall mit lahmgelegten Telekommunikationsnetzen mittels KI-Analysen Rundfunk- und Kommunikationsnetze genutzt und Informationen sofort übermittelt werden. Auch sollen mittels der auf Fahrzeugdisplays spezialisierten Broadcast-App-Technologie Informationen zur Katastrophe wie Landkarte und Fluchtwege zur Verfügung gestellt werden können.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >