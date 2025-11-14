KBS unterzeichnet mit Sinclair Absichtserklärung zu KI-Dienstleistungen

Photo : YONHAP News

Korean Broadcasting System (KBS) wird mit einem US-Medienunternehmen zusammenarbeiten, um KI-gestützte Mediendaten-Dienste zu entwickeln.Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Südkoreas und Sinclair Broadcast Group Inc. unterzeichneten am Mittwoch (Ortszeit) in Las Vegas eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit beim KI-basierten Datacasting Service.Nach der Vereinbarung werden KBS und Sinclair einen Notfall (EAS)- und Sicherheitsdienst gemeinsam entwickeln. Damit soll ermöglicht werden, dass selbst in einem Katastrophenfall mit lahmgelegten Telekommunikationsnetzen mittels KI-Analysen Rundfunk- und Kommunikationsnetze genutzt und Informationen sofort übermittelt werden. Auch sollen mittels der auf Fahrzeugdisplays spezialisierten Broadcast-App-Technologie Informationen zur Katastrophe wie Landkarte und Fluchtwege zur Verfügung gestellt werden können.