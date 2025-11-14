Kultur Ausgaben für Online-Werbung 2024 gestiegen, weniger Ausgaben für Rundfunkwerbung

Die Ausgaben für Online-Werbung in Südkorea sind im Jahr 2024 gestiegen, während die für Rundfunkwerbung zurückgegangen sind.



Entsprechende Untersuchungsergebnisse gaben die Rundfunk- und Kommunikationskommission und Korea Broadcast Advertising Corporation (KOBACO) am Donnerstag bekannt.



Die Werbeausgaben im Bereich Rundfunk und Kommunikation stiegen im Jahr 2024 um 3,5 Prozent zum Vorjahr auf 17,1 Billionen Won (11,8 Milliarden Dollar). Dies entspricht 0,75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes.



Nach Medien betrachtet, betrugen die Online-Werbeausgaben 10,1 Billionen Won (knapp sieben Milliarden Dollar) und erreichten 59 Prozent Anteil an den Gesamtausgaben.



Die Ausgaben für Rundfunkwerbung kamen auf 18,8 Prozent Anteil, die für Zeitungs- und Zeitschriftenwerbung auf 11,6 Prozent.



Die Ausgaben für Rundfunkwerbung schrumpften um fünf Prozent im Vorjahresvergleich, während die für Online-Werbung um 7,9 Prozent wuchsen.