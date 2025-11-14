Cheong Wa Dae: Lees Besuch öffnete in China Herzen

Photo : YONHAP News

Der Staatsbesuch von Präsident Lee Jae Myung in China hat nach Seouls Einschätzung die Herzen der dortigen Menschen geöffnet.Das sei eine andere Errungenschaft des Besuchs, teilte die Sprecherin des südkoreanischen Präsidialamtes Cheong Wa Dae, Kang Yu-jung, am Donnerstag mit.Der Staatsbesuch in China habe als Gelegenheit gedient, die internationale Gemeinschaft die auf die nationalen Interessen ausgerichtete pragmatische Diplomatie im Stile von Lee Jae Myung deutlich erkennen zu lassen.Chinas Medien hätten den Besuch von Präsident Lee, begleitet von einer groß angelegten Wirtschaftsdelegation, als Zeichen einer vollständigen Normalisierung der koreanisch-chinesischen Beziehungen gewertet. Auch hätten sie darin ein Symbol für eine am praktischen Nutzen orientierte Neuanpassung der koreanischen Diplomatie gesehen. Sie hätten die Erwartungen an eine gegenseitig vorteilhafte Wirtschaftskooperation zwischen beiden Ländern zum Ausdruck gebracht, hieß es.Die Zeitung „Renmin Ribao“ habe beispielsweise geschrieben, dass das Treffen zwischen beiden Staatschefs ein günstiger Faktor für die Friedensentwicklung in der Region sei. Die Nachrichtenagentur Xinhua habe gemeldet, dass eine neue Blaupause für die strategische Kooperationspartnerschaft die Kerninteressen des jeweils anderen respektiere, so die Sprecherin weiter.