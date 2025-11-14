Samsung Electronics erobert Spitzenposition am globalen DRAM-Markt zurück

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics ist es nach einem Jahr gelungen, die Spitzenposition auf dem globalen DRAM-Markt zurückzuerobern.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research am Donnerstag stieg Samsungs Umsatz mit Halbleiterspeichern im Schlussquartal 2025 um 34 Prozent zum Vorquartal auf 25,9 Milliarden Dollar. Halbleiterspeicher waren schätzungsweise für etwa 40 Prozent des Gesamtumsatzes des Elektronikriesen verantwortlich.Der Umsatz mit DRAM-Speichern belief sich auf 19,2 Milliarden Dollar, der mit NAND-Speichern auf 6,7 Milliarden Dollar.In dem Zeitraum betrug der gesamte Speicherumsatz von SK hynix 22,4 Milliarden Dollar. Davon entfielen 17,1 Milliarden Dollar auf DRAM und 5,3 Milliarden Dollar auf NAND.Samsung Electronics hatte sich bis zum Schlussquartal 2024 über 30 Jahre lang an der Spitze des DRAM-Marktes gehalten. Im Auftaktquartal 2025 wurde das Unternehmen erstmals von SK hynix vom Spitzenplatz verdrängt.