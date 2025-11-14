Südkoreas Leistungsbilanz mit Rekordüberschuss in einem November

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im November des Vorjahres dank des Exportaufschwungs einen deutlich höheren Leistungsbilanzüberschuss erzielen können.Nach den am Freitag veröffentlichten vorläufigen Angaben der Zentralbank wies die Leistungsbilanz im November einen Überschuss von 12,24 Milliarden Dollar aus.Damit wurde den 31. Monat in Folge ein Plus verzeichnet. Zudem war es der höchste Überschuss in einem November.Der kumulierte Leistungsbilanzüberschuss von Januar bis November 2025 belief sich auf 101,82 Milliarden Dollar. Auch das ist ein Rekordwert und übertrifft das Ergebnis im selben Vorjahreszeitraum um 17,5 Prozent.Die Ausfuhren wuchsen um 5,5 Prozent zum Vorjahr auf 60,11 Milliarden Dollar.Die Exporte nach Südostasien (18,4 Prozent) und China (6,9 Prozent) stiegen. Demgegenüber wurden bei den Lieferungen in die USA (minus 0,2 Prozent) und die Europäische Union (minus 1,9 Prozent) sowie nach Japan (minus 7,7 Prozent) Rückgänge verbucht.Die Einfuhren schrumpften um 0,7 Prozent zum Vorjahr auf 46,8 Milliarden Dollar.