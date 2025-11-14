UN prognostizieren für 2026 Weltwirtschaftswachstum von 2,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Weltwirtschaft wird laut einer Prognose der Vereinten Nationen in diesem Jahr um 2,7 Prozent wachsen.Die Prognose wurde in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht gestellt, in dem es um die gegenwärtige Weltwirtschaftslage und einen Ausblick geht.Für 2027 wurde ein Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent prognostiziert.Trotz des Zollschocks habe sich die Weltwirtschaft als resilient erwiesen, so die Einschätzung. Eine fortgesetzte Unterstützung durch makroökonomische Maßnahmen werde die Auswirkungen höherer Zölle abfedern.Die US-Wirtschaft wird laut Prognosen der UN 2026 um 2,0 Prozent und 2027 um 2,2 Prozent wachsen. Für die koreanische Wirtschaft wurden jeweils 1,8 Prozent und 2,0 Prozent Wachstum vorhergesagt. Die südkoreanische Zentralbank Bank of Korea hatte im vergangenen November mit 1,8 Prozent und 1,9 Prozent Wachstum für beide Jahre gerechnet.