Südkorea zum Jahreswechsel beliebtes Reiseziel bei Chinesen

Photo : YONHAP News

Südkorea ist zum Jahreswechsel das beliebteste Reiseziel chinesischer Touristen im Ausland gewesen.Das berichteten das chinesische Wirtschaftsmedium Caixin und die Hongkonger Zeitung „Sing Tao Daily“ am Donnerstag. Laut Daten der chinesischen Luftfahrtdatenplattform „Hangbangunjia“ habe Südkorea bei den Zielen der Hin- und Rückflüge vom chinesischen Festland im Zeitraum vom 29. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 mit 1.012 Flügen an der Spitze gelegen.Auf Platz zwei landete Thailand mit 862 Flügen. Japan lag mit 736 an dritter Stelle.Laut Daten von Civil Aviation Data Analysis (CADAS) sin China stieg die Zahl der Reisenden nach Südkorea im Zeitraum vom 30. Dezember bis 5. Januar um 30 Prozent zum Vorjahr auf 331.000. Damit wurde Südkorea das beliebteste Reiseziel.Die Zahl der Chinesen, die Japan besuchten, sank um 33 Prozent im Vorjahresvergleich auf 258.000. Japan belegte damit den dritten Platz. Auf Platz zwei landete Thailand mit 285.000 Besuchern aus China, es wurde ein Rückgang von 14 Prozent verzeichnet.Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi hatte im letzten November eine mögliche Intervention im Krisenfall in Taiwan angedeutet. Daraufhin hatte China seinen Staatsbürgern von Japan-Reisen abgeraten.