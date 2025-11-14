KBS will dieses Jahr Music Bank-Konzert in Los Angeles zustandebringen

Photo : KBS News

Korean Broadcasting System (KBS) und Los Angeles County wollen zusammenarbeiten, um K-Pop-Konzerte zu veranstalten.KBS-Präsident Park Jang-beom und Kathryn Barger, Supervisor des Los Angeles County, unterzeichneten am Donnerstag (Ortszeit) am Sitz des Landkreises eine entsprechende Absichtserklärung. Beide Seiten wollen sich demnach dafür einsetzen, dass dort dieses Jahr ein Konzert der Musiksendung Music Bank stattfinden kann.Beide Seiten wollen außerdem den kulturellen Austausch und die Kooperation zwischen Korea und den USA mittels K-Pop fördern.KBS hat bislang noch kein Konzert in Nordamerika veranstaltet. Der öffentlich-rechtliche Sender hat in den letzten 15 Jahren aber bereits in 16 Städten in 14 Ländern in Asien, Europa und Südamerika insgesamt 24 große Musikaufführungen erfolgreich ausgerichtet.