Write: 2026-01-09 11:13:01Update: 2026-01-10 09:12:01

Präsident Lee reist kommende Woche zu Gipfeltreffen nach Japan

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung reist in der kommenden Woche zu einem Gipfeltreffen nach Japan.

Das teilte das südkoreanische Präsidialamt Cheong Wa Dae am Freitag mit. Demnach fliegt Lee am Dienstag und Mittwoch in die japanische Präfektur Nara, die Heimatregion von Premierministerin Sanae Takaichi. Er folgt damit einer Einladung der Regierungschefin. 

Beim bilateralen Gipfel Ende Oktober im südkoreanischen Gyeongju hatte Lee angekündigt, dass er Zuge der Shuttle-Diplomatie als nächstes Japan besuchen wolle. Wenn möglich, so sagte er damals, sollte die Reise ihn nach Nara führen.

Nach Angaben des Präsidialamts soll der Besuch die Bedeutung regelmäßiger Kontakte im Rahmen der Shuttle-Diplomatie unterstreichen. Zugleich könnte er den Kurs hin zu einer zukunftsorientierten und stabilen Entwicklung der Beziehungen weiter festigen.
