Hyundai Motor: Atlas zum besten Roboter von CES 2026 gekürt

Write: 2026-01-09 11:30:30Update: 2026-01-09 13:55:12

Hyundai Motor: Atlas zum besten Roboter von CES 2026 gekürt

Photo : YONHAP News

Der humanoide Roboter „Atlas“ von Boston Dynamics ist vom IT-Fachmedium CNET zum besten Roboter der CES 2026 gewählt worden. 

Das gab die Hyundai Motor Group am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Boston Dynamics ist eine Tochtergesellschaft des koreanischen Konglomerats. 

CNET vergibt als offizieller Partner der Fachmesse CES „Best of CES“-Preise in 22 Kategorien. 

CNET bewertete vor allem den natürlichen Gang und das elegante Design von Atlas hoch. 

Beim Serienmodell von Atlas sind die meisten Gelenke vollständig drehbar. Seine Hände sind ähnlich groß wie Menschenhände und mit taktilen Sensoren ausgestattet. Mit einer 360-Grad-Kamera kann der Roboter alle Richtungen erfassen.

Atlas-Roboter werden ab 2028 in der Fabrik Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) im US-Bundesstaat Georgia für die Sequenzierung zur Teileklassifikation eingesetzt. Ihr Arbeitsbereich soll ab 2030 auf die Teilemontage ausgeweitet werden.
