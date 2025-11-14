Taskforce zur Atomkooperation mit USA nimmt Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Freitag eine Taskforce zur Atomkooperation mit den USA eingerichtet.Das Beratungsgremium soll Gespräche über mehr Befugnisse bei der Urananreicherung sowie bei der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente vorbereiten.Zu ihrer ersten Sitzung kam die behördenübergreifende Taskforce heute Vormittag im Außenministerium in Seoul zusammen.Beteiligt sind unter anderem das Außenministerium, das Ministerium für Wissenschaft und IKT, das Ministerium für Klima, Energie und Umwelt, das Ministerium für Industrie und Handel sowie die Kommission für Nuklearsicherheit. Mit an Bord sind zudem das Forschungsinstitut für Atomenergie, der Kraftwerksbetreiber KHNP sowie das Nichtverbreitungsinstitut KINAC.Hintergrund ist ein Gemeinsames Informationsblatt, das im November vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Darin heißt es, die USA würden Verfahren unterstützen, die auf die zivile Urananreicherung und Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente zur friedlichen Nutzung hinauslaufen.