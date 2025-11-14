Zustimmung für Präsident Lee steigt auf 60 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zu Präsident Lee Jae Myung ist in einer neuen Umfrage auf 60 Prozent gestiegen.Das teilte am Freitag das Meinungsforschungsinstitut Gallup Korea mit. In der vorherigen Umfrage in der dritten Dezemberwoche hatte der Wert bei 55 Prozent gelegen. Das entspricht einem Anstieg um fünf Prozentpunkte. Für die aktuelle Umfrage befragte das Institut zwischen Dienstag und Donnerstag landesweit 1.000 Personen ab 18 Jahren.Demnach bewerteten 33 Prozent Lees Amtsführung kritisch. Das sind drei Prozentpunkte weniger als in der vorherigen Umfrage.Als wichtigsten Grund für die positive Bewertung nannten 30 Prozent der Befragten die Außenpolitik. Bei den negativen Gründen lagen dagegen Wirtschaftslage und Lebensunterhalt mit 22 Prozent vorn.Nach Einschätzung des Instituts stand die Außenpolitik nach Lees Staatsbesuch in China erneut an der Spitze der Gründe für die Zustimmung. Gleichzeitig hätten bei den Kritikpunkten Nennungen zur Außenpolitik sowie zur Annäherung an China zugenommen.Bei der Parteipräferenz stieg die Demokratische Partei um fünf Prozentpunkte auf 45 Prozent. Die Partei Macht des Volkes blieb unverändert bei 26 Prozent.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Die Antwortquote liegt bei 11,6 Prozent.