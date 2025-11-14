Italiens Regierungschefin Meloni kommt nächsten Freitag zu offiziellem Besuch nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni wird in der kommenden Woche zu einem offiziellen Besuch nach Südkorea kommen.Das teilte das südkoreanische Präsidialamt Cheong Wa Dae am heutigen Freitag mit. Demnach kommt Meloni vom 17. bis 19. Januar auf Einladung von Präsident Lee Jae Myung nach Südkorea. Am letzten Besuchstag ist ein Gipfeltreffen der beiden geplant.Es handelt sich um den ersten Besuch eines europäischen Regierungschefs seit dem Amtsantritt von Präsident Lee.Laut Angaben des Präsidialamts ist Italien innerhalb der Europäischen Union (EU) der viertgrößte Handelspartner Südkoreas. Außerdem reisten jährlich rund eine Million Südkoreaner nach Italien. Beim Gipfeltreffen wollten beide Seiten über zentrale Kooperationsfelder sowie internationale Themen sprechen.