Nordkoreas Machthaber Kim sichert Putin bedingungslose Unterstützung zu

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Brief seine uneingeschränkte Unterstützung zugesichert.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, habe Kim das Schreiben am Vortag als Antwort auf eine Botschaft aus Moskau verschickt.Darin erklärte er demnach, er habe Putins Glückwünsche mit Freude entgegengenommen. Die persönliche Beziehung zu Putin betrachte er als besonders wertvoll und als Quelle des Stolzes.Zudem bekräftigte Kim, er werde alle politischen Vorhaben und Entscheidungen Putins uneingeschränkt respektieren und unterstützen. Diese Haltung sei unveränderlich und dauerhaft.Der Brief wird zwar als Antwort dargestellt, doch den Inhalt des vorausgegangenen Schreibens aus Moskau veröffentlichte Nordkorea nicht.Der Umstand, dass Kim seine Botschaft an dem Tag verschickte, der als sein Geburtstag gilt, nährt Spekulationen über einen möglichen Geburtstagsgruß Putins. Kim soll am 8. Januar 1984 geboren worden sein. Dieses Datum hat Nordkorea allerdings nie offiziell bestätigt.