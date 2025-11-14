Kospi mit neuem Rekordstand

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag einen neuen Rekordstand erreicht.Der Kospi rückte um 0,75 Prozent auf einen Schlussstand von 4.586,32 Zählern vor.Gewinnmitnahmen bei Halbleiteraktien hätten einen weiteren Anstieg des Index verhindert. Diese Entwicklung habe den Rückgängen bei US-amerikanischen Tech-Aktien entsprochen, wurde Lim Jung-eun von KB Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.