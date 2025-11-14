Photo : KBS News

Nordkorea hat Südkorea neue Drohneneinsätze vorgeworfen.Südkorea habe Nordkoreas Souveränität im September letzten Jahres und Anfang dieser Woche mit Drohnen verletzt. Seoul solle bereit sein, für die Provokation einen hohen Preis zu zahlen.Am 4. Januar habe Nordkoreas Militär ein Luftziel erfasst und verfolgt, das sich aus dem südkoreanischen Luftraum über dem Landkreis Ganghwa in Incheon nach Norden bewegte, teilte der Generalstab der nordkoreanischen Volksarmee laut der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA mit.Die Drohne sei mit speziellen Mitteln der elektronischen Kampfführung angegriffen und etwa 1.200 Meter von Muksan-ri entfernt, nahe der Grenzstadt Kaesong, zum Absturz gebracht worden.Die abgestürzte Drohne sei mit Überwachungsgeräten ausgestattet gewesen. Sie sei für die Überwachung wichtiger Objekte in Nordkorea über drei Stunden lang 156 Kilometer weit geflogen, hieß es.Auch im vergangenen September habe es einen ähnlichen Drohneneinsatz gegeben. Selbst nach dem Regierungswechsel im Juni letzten Jahres habe Südkorea seine Provokationen nahe der Grenze fortgesetzt.Demnach wurde am 27. September eine Drohne, die in der südkoreanischen Grenzstadt Paju gestartet war, durch elektronische Mittel des nordkoreanischen Militärs abgeschossen. Der Vorfall ereignete sich laut dem Bericht auf dem Rückweg der Drohne, nachdem diese in den Luftraum über dem Landkreis Phyongsan in der nordkoreanischen Provinz Nord-Hwanghae eingedrungen war.Die Drohnen-Invasionen würden Nordkorea an die "feindselige" Natur Südkoreas erinnern. Südkorea stoppe seine Provokationen gegen den Norden nicht, während es gleichzeitig Bemühungen zur Wiederaufnahme des Dialogs fordere.Die Kriegstreiber des südkoreanischen Militärs würden sicherlich gezwungen sein, einen hohen Preis für ihre unverzeihliche Hysterie zu zahlen, hieß es weiter.