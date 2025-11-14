Gericht vertagt Verfahren gegen Ex-Präsident Yoon wegen Rebellion auf Dienstag

Photo : YONHAP News

Das Bezirksgericht Seoul Zentral hat das Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol vertagt.Die abschließenden Plädoyers und die Strafmaßempfehlungen der Staatsanwaltschaft wurden auf den kommenden Dienstag verschoben.Nach 12-stündiger Sitzung wurde am späten Freitagabend entschieden, dass in den frühen Morgenstunden keine fundierten Argumente vorgebracht werden können.Yoon und seine acht Verteidiger stimmten dem zu.Der Richter stellte klar, dass es nach Dienstag bis zur Urteilsverkündung keine weiteren Anhörungen geben wird.Yoon und die weiteren Angeklagten, darunter der frühere Verteidigungsminister Kim Yong-hyun und der frühere nationale Polizeichef Cho Ji-ho, erschienen Freitagmorgen vor Gericht. Die Anhörung verzögerte sich jedoch, als der frühere Verteidigungsminister unerwartet viel Zeit für die Prüfung der schriftlichen Beweismittel benötigte.Die abschließende Anhörung am Freitag fand ein Jahr nach Yoons Anklage durch die Staatsanwaltschaft als "Rädelsführer einer Rebellion" und neun Monate nach Beginn seines Prozesses statt.Die Staatsanwaltschaft könnte am Dienstag für den Fall eines Schuldspruchs die Todesstrafe beantragen.